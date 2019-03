Albiate: è morto l’uomo che si era sentito male fuori da casa È morto poco dopo il ricovero in ospedale l’uomo soccorso davanti alla sua abitazione di Albiate nella mattinata di martedì 5 marzo: era trasportato in gravi condizioni in ambulanza a Carate Brianza.

Non ce l’ha fatta l’uomo soccorso davanti alla sua abitazione di Albiate nella mattinata di martedì 5 marzo: trasportato in gravi condizioni in ambulanza a Carate Brianza, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Sessantotto anni, si era accasciato per un malore all’esterno della sua abitazione intorno alle 11.30. Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118, la Polizia locale e l’elisoccorso atterrato nei campi adiacenti via Gorizia.

