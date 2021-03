Albiate dice addio a Enrico Castelli, generoso e travolgente: «Un volontario d’oro» Mancato a 93 anni, dalla associazione “Argento Vivo”, alla Sagra di San Fermo, dall’oratorio alla parrocchia e accanto ai bambini delle scuole ha partecipato a iniziative e manifestazioni. Il ricordo del vice sindaco Gabriel Usai.

Albiate dice addio a un volontario esemplare, un uomo per bene, generoso e cordiale con tutti. Enrico Castelli è scomparso domenica 28 marzo. Aveva 93 anni. Un albiatese attivo da sempre nel volontariato, esponente dell’associazionismo locale che ha sempre voluto dare il suo contributo per il bene del paese e per aiutare gli altri, con un’innata propensione alla condivisione. Dall’associazione “Argento Vivo”, alla Sagra di San Fermo, dall’oratorio alla parrocchia, ed ancora accanto ai bambini delle scuole, Enrico Castelli ha partecipato con umiltà e simpatia ad iniziative e manifestazioni, dandosi da fare insieme ad altri volontari per la buona riuscita degli eventi. Doti umane che generazioni di albiatesi evidenziano nel ricordo commosso e nell’esprimere profondo cordoglio per la sua scomparsa.

«Enrico Castelli era amatissimo, una persona travolgente che quando arrivava illuminava la giornata. Sapeva fare gruppo, portava allegria cantando o raccontando aneddoti- ricorda il vice sindaco Gabriel Usai - era generoso e disponibile, anche con la sua età ormai avanzata, se c’era da dare una mano era sempre pronto. Sicuramente Enrico è una di quelle persone di cui sentiremo molto la mancanza».

I funerali dell’amato volontario saranno celebrati martedì 30 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Albiate.

