Al parco di Lissone il nuovo percorso equilibrio, la novità dell’estate Una bella novità per l’area verde “Carlo Maria Martini”, fra le più frequentate. Adeguamenti in corso in numerosi parchi cittadini: in queste settimane il Comune sta posando nuove attrezzature per 100mila euro di investimento.

Posato il nuovo percorso di equilibrio al parco pubblico “Carlo Maria Martini” di Lissone. Una bella novità per l’area verde cittadina, fra le più frequentate, dove il Comune fa sapere che la gran parte delle riparazioni sulle strutture rovinate sono state completate, e che ora sono in corso le installazioni dei giochi nuovi. Tra questi, appunto, il percorso di equilibrio.

Manutenzioni e riparazioni non riguardano solo questa zona verde (per altro oggetto di segnalazioni anche per l’area cani) perché il Comune di Lissone in queste settimane sta dando seguito alla riqualificazione delle aree gioco del territorio con la posa di nuove attrezzature per un totale di 100mila euro di investimento.

La manutenzione delle strutture riguarderà numerose aree fra cui quelle di via Bottego (Laghetto), IV Novembre, Tarra, Liberi Tutti.

Fra gli altri interventi programmati, prevista in via Salvator Rosa la posa di una nuova altalena e di una Torre con scivolo, scala gioco e due panche; in via Copernico verrà invece installata una Torre multifunzione con corde e palestra sospesa oltre ad una nuova altalena, mentre in via don Minzoni oltre a torri per il divertimento dei più piccoli, altalene, giochi a molla e percorsi sospesi verrà collocata una altalena con seduta inclusiva di ultima generazione.

In via Silvio Pellico troverà posto una Torre con scivolo, in via Guido Sala Birel alla stessa attrezzatura si aggiungerà anche una nuova altalena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA