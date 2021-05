Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate mercato campagna no violenza donne (Foto by Michele Boni)

Al mercato di Vimercate si dice no alla violenza alle donne Gli ambulanti hanno partecipato all’iniziativa “Stop alla violenza! Non rimanere in silenzio” esponendo dei volantini sulle proprie bancarelle che informano i cittadini sulle possibilità di denunciare e difendersi .

Il mercato di Vimercate dice no al maltrattamento delle donne e lo fa aderendo all’iniziativa “Stop alla violenza! Non rimanere in silenzio” esponendo dei volantini sulle proprie bancarelle che informano i cittadini sulle possibilità di denunciare e difendersi da questo grave fenomeno.

Il progetto di sensibilizzare la popolazione parte dai centri antiviolenza di Monza ed è stato condiviso anche dall’amministrazione comunale di Vimercate e dai 200 banchi del mercato venerdì mattina 14 maggio.

«L’amministrazione comunale ringrazia gli ambulanti del mercato per aver prontamente aderito a questa importante iniziativa. La violenza di genere si sconfigge tutti insieme» ha fatto sapere il Comune. Nei giorni scorsi era stato proprio il sindaco Francesco Sartini ad informare il referente della ConfCommercio degli ambulanti Antonio Colombo della possibilità di aderire alla campagna e tutti i commercianti del mercato hanno risposto positivamente alla proposta.

