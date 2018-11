Locandina film In Between - Libere, disobbedienti, innamorate

Agrate: “Libere, disobbedienti, innamorate” al cinema di Omate per le donne e contro le discriminazioni Venerdì sera al cinema di Omate si anticipa la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la proiezione del film “Libere, disobbedienti, innamorate - In Between”, la storia di tre ragazze palestinesi che condividono un appartamento, storie e impegno contro le discriminazioni.

Tutti al cinema Nuovo di Omate per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne anticipando di 48 ore la data esatta del 25 novembre. La sala cinematografica di via Filzi propone per venerdì 23 novembre alle ore 21 la proiezione del film “Libere disobbedienti innamorate” (“In Between”). Questa è la storia di tre ragazze palestinesi, che condividono un appartamento a Tel Aviv al riparo dallo sguardo della società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista single, Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante, fidanzata con Wissam, fanatico religioso che non apprezza l’emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Leila, Salma e Noor faranno fronte comune contro le discriminazioni: tre giovani, ostinate e coraggiose per una riflessione a cuore aperto sull’indipendenza femminile.

