Agrate, ispezione al cineteatro Duse: quanto costerà metterlo a norma? Quanto costerà ristrutturare il cineteatro Duse? È la domanda che si sta ponendo l’amministrazione comunale di Agrate Brianza che ha acquistato nei mesi scorsi la sala di via Marco D’Agrate dalla parrocchia per 350mila euro, ma bisognerà effettuare dei lavori di manutenzione dello stabile per renderlo nuovamente fruibile.

Lo stato della sala teatrale Duse, oggi

Nei giorni scorsi «la giunta ha fatto un sopralluogo al Duse dove stanno procedendo le verifiche e le prove per la valutazione della vulnerabilità sismica del cineteatro condotte dall’ingegnere Cristiano Tomasi. I risultati saranno la base per capire se e quali interventi strutturali saranno necessari per rendere l’edificio antisismico e consentire la progettazione dei lavori di ristrutturazione, in modo tale da restituire alla comunità uno spazio importantissimo per la promozione culturale del nostro paese» ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Sironi. Il range di spesa potrebbe variare da un minimo di 300mila a un massimo di 900mila euro per la messa a norma di tutto lo stabile, che contiene circa 600 posti a sedere. Solo nelle prossime settimane il Comune potrà avere idee più chiare su quale genere di interventi bisognerà predisporre su una struttura comunque datata e che ha avuto un’ultima riqualificazione nel 1998.

