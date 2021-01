Agrate, il Natale è stato buono: 5.000 euro per sostenere la lotta alla fibrosi cistica Fondazione Fibrosi Cistica: venduti 330 panettoni per finanziare la ricerca contro la malattia. «È stato un anno particolare per tutti, ma nonostante ciò, avete aperto il vostro cuore e vi siete dimostrati immensi!» dice una referente

Il cuore grande della Brianza si è fatto sentire anche in questo periodo per sostenere la ricerca contro la fibrosi cistica, acquistando panettoni solidali. «Insieme alla Fondazione Fibrosi Cistica sono felicissima di potervi comunicare la cifra raccolta grazie al vostro cuore generoso per la campagna dei panettoni questo Natale – ha fatto sapere in un messaggio rivolto a chi ha voluto dare un sostegno al progetto, Gloria Cantù una delle referenti del sodalizio, che nelle scorse settimane aveva il garage stracolmo di panettoni da distribuire-. È stato un anno particolare per tutti, ma nonostante ciò, avete aperto il vostro cuore e vi siete dimostrati immensi! In questi giorni ho versato 5.040 euro, il corrispondente di 330 panettoni venduti, che andranno a finanziare diversi progetti di ricerca. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti voi che avete contribuito a rendere possibile tutto ciò! Fare del bene fa bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA