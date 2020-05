Agrate: il giro del mondo di due ragazzi senza uscire dalla quarantena Il giro del mondo senza uscire di casa: lo hanno fatto due ragazzi di Agrate Brianza grazie a una scorta di Lego e tanta fantasia, trasformandoli in un video. Eccolo.

“Buongiorno, mi presento: mi chiamo Davide Ornago, ho 15 anni e vivo ad Agrate Brianza, un piccolo paesino in provincia di Monza. Durante queste settimane di quarantena, io e mia sorella (Anna Ornago 19 anni) abbiamo realizzato questo video: Il giro del mondo (restando a casa). Ve lo mando come testimonianza di come, pur restando a casa si possa viaggiare con la fantasia e la creatività”. E di creatività ce n’è tanta nel progetto realizzato dai due ragazzi che, con una buona scorta di Lego per raccontare il loro viaggio, hanno attraversato realmente il pianeta.

La barriera corallina e l’oceano indiano, Australia e Antartico, Brasile e Parigi, Venezia e Machu Picchu: Phileas Fogg nel romanzo di Jules Verne aveva accettato la sfida di compiere il giro in ottanta giorni, i due ragazzi di Agrate lo hanno fatto in una doppia quarantena. Cambia poco. Tutti, comunque, sono arrivati a destinazione. La tecnica è prevalentemente fatta di stop motion e riprese video, costruendo i set e le ambientazioni in giardino oppure usando come fondale un monitor sui cui sono stati scelti i fondali adeguati. Un po’ di immagini e poi il video: dura 6 minuti. “Buona visione e buon viaggio” scrive Davide.

Un fotogramma del video di Davide Ornago

