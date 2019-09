Agrate Brianza: si amputa lavorando in un campo, è grave Un uomo di 78 anni ha perso un piede, amputato dalla lama di una motozappa che stava usando per lavori all’interno di un campo. È successo venerdì mattina in via Orti ad Agrate Brianza.

Gravissimo infortunio poco prima delle 10.30 di venerdì mattina in via Orti ad Agrate Brianza. Un uomo di 78 anni ha perso un piede (non una gamba, come ricostruito in una prima stesura), amputato dalla lama di una motozappa che stava usando per lavori all’interno di un campo. L’anziano, subito soccorso dagli equipaggi del 118, è stato trasportato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza dove è ricoverato a causa della forte emorragia e sottoposto a intervento chirurgico.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Monza, che hanno liberato l’uomo dalla morsa delle lamiere della motozappa, e i vigili urbani di Agrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA