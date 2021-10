Agrate Brianza: screening urologico gratuito per gli uomini dai 40 agli 80 anni È proposto dal Polidiagnostico Synlab Camdi con una indagine anamnestica, un questionario relativo alla sintomatologia urinaria e valutazione clinica urologica nell’ambito della campagna “Previeni i colpi bassi”.

Uno screening urologico gratuito e completo per gli uomini agratesi tra i 40 e gli 80 anni. Questo è il fulcro di “Previeni i colpi bassi” terzo appuntamento di “Fai ripartire la tua salute… ad Agrate!”, la campagna di sensibilizzazione e prevenzione che il Polidiagnostico Synlab Camdi Agrate Brianza ha deciso di dedicare ai cittadini e alle cittadine del territorio nel corso del 2021 con una indagine anamnestica, un questionario relativo alla sintomatologia urinaria e valutazione clinica urologica.

Lo screening è riservato a uomini sani (non già in cura per patologie urinarie) interessati ad approfondire il proprio stato di salute correlato al rischio di incorrere in patologie urologiche. Le prenotazioni per la campagna “Previeni i colpi bassi” potranno avvenire, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 039 6892999, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Con “Fai ripartire la tua salute… ad Agrate” Synlab Cam ha voluto proporre al territorio appuntamenti preziosi legati alla prevenzione, andando ad approfondire una serie di focus specifici: a giugno la campagna dedicata alla nutrizione, a settembre la cardiologia femminile, nel mese di novembre torneranno protagoniste le donne, con una campagna di screening dedicata alla prevenzione senologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA