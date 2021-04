Agrate Brianza: scontro tra un’auto e una moto in via Archimede, ferito un 56enne Un 56enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano. Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Scontro tra un’auto e una moto ad Agrate Brianza e il centauro finisce in ospedale. Martedì mattina 20 aprile, verso le 8.45, un automobilista proveniente da via Archimede, in direzione Brugherio, svoltando a sinistra in via Pitagora si è scontrato con una moto che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.

Il motociclista, di Bollate, a seguito dell’impatto è caduto a terra riportando diverse microfratture. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Fortunatamente, con il passare dei minuti, le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale per i consueti rilevamenti di rito e smistare il traffico sulla strada che conduce alla zona industriale agratese.

