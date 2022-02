Agrate Brianza: pianta sul lampione e poi su un’auto, tanto spavento ma nessun ferito È successo nella mattinata di lunedì 7 febbraio in via Euripide. Altre due cadute di alberti si sono verificate in via Cantini e via Bixio. In tutte le situazioni è intervenuta la polizia locale insieme ai volontari della Protezione Civile.

Le forti raffiche di vento di lunedì mattina 7 febbraio hanno fatto cadere ad Agrate Brianza almeno tre alberi, un palo della luce e un’auto è rimasta danneggiata. Il tutto è accaduto nell’arco di mezzora tra le 10 e le 10.30. il primo episodio è avvenuto in via Euripide, dove una pianta è a causa delle forti raffiche è caduta colpendo un lampione stradale e un’utilitaria che transitava lungo la strada. Fortunatamente sono stati rilevati dei piccoli danni al lato destro del veicolo senza coinvolgere l’automobilista al volante. Le altre due cadute di alberti si sono verificate in via Cantini e via Bixio. In tutte le situazioni è intervenuta la polizia locale insieme ai volontari della Protezione Civile che hanno messo in sicurezza anche degli arbusti nel parchetto di via Papa Giovanni XXIII.

