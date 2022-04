Agrate Brianza piange Renzo Nava, l’ultimo ex deportato nei campi nazisti Renzo Nava aveva 99 anni ed era presidente onorario dell’associazione Combattenti e Reduci: i funerali sono in programma lunedì 11 aprile alle 14.30 nella chiesa di Sant’Eusebio. Il ricordo dell’Anpi.

Agrate Brianza piange la scomparsa di Renzo Nava, ultimo deportato nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale. Aveva 99 anni ed era presidente onorario dell’associazione Combattenti e Reduci: si è spento in queste ore e i funerali sono in programma lunedì 11 aprile alle 14.30 nella chiesa di Sant’Eusebio.

Ad annunciare la sua morte è stato l’Anpi di Agrate.

«Ci ha lasciato Renzo Nava, ex deportato nei campi di concentramento nazisti, Anpi Agrate lo saluta con commozione e sarà presente al suo funerale lunedì alle 14.30 Renzo Nava era l’ultimo degli ex deportati ancora in vita da noi conosciuto», ha fatto sapere il sodalizio locale dei partigiani.

Della classe ’22, Nava era un agratese doc. Condannato a morte per essere stato un disertore dell’esercito dai fascisti, era stato poi spedito a Stoccarda dai gerarchi tedeschi per riparare i binari della ferrovia mentre era costretto a vivere in un lager, prima di fare ritorno nella sua Agrate. L’ultimo deportato lascia la figlia Anna, il genero Fausto e tanti amici e conoscenti che in quasi un secolo di vita hanno saputo apprezzarlo.

