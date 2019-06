Agrate Brianza: pensionato di 73 anni scompare dall’orto, ritrovato senza vita nel Villoresi È stato ritrovato senza vita nel canale Villoresi un uomo di 73 anni scomparso dalla tarda mattinata di mercoledì 26 giugno ad Agrate Brianza.

È stato ritrovato senza vita nel canale Villoresi un uomo di 73 anni scomparso dalla tarda mattinata di mercoledì 26 giugno ad Agrate Brianza. Grande spiegamento di forze del momento dell’allarme lanciato dalla famiglia che non lo aveva visto rientrare, come d’abitudine, verso le 12 dal suo orto in via Euclide. Sul posto polizia locale e tre mezzi dei vigili del fuoco da Monza. Le ricerche si sono concluse tragicamente nel pomeriggio con il ritrovamento del cadavere nel corso d’acqua. Le indagini chiariranno cause e dinamica.

