Agrate Brianza: operaio ha un malore al lavoro, cade su una panchina e si ferisce al volto

L’infortunio è avvenuto mercoledì in mattinata nella St di via Olivetti: il dipendente 41enne è stato soccorso sul posto prima di essere trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per ulteriori controlli.