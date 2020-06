Agrate Brianza: malore al volante, grave una donna di 80 anni Una donna di 80 anni residente ad Agrate Brianza è grave dopo un malore che le ha fatto perdere conoscenza mentre guidava la sua auto in via Dante Alighieri. Ricoverata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

C’è un malore all’origine dell’incidente stradale in cui lunedì mattina ad Agrate Brianza è rimasta ferita una donna di 80 anni. È successo in via Dante Alighieri, una manciata di minuti prima delle 11.30: la donna, residente in paese, ha probabilmente perso i sensi ed è finita con l’auto dentro la rotatoria mentre procedeva verso via Lecco.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto oltre all’ambulanza e all’automedica, la polizia locale e i vigili del fuoco. La signora è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

La scorsa settimana una ottantenne era morta in un incidente stradale in via Archimede.

LEGGI Agrate, schianto in via Archimede: muore una donna di 84 anni, due feriti

(* con la collaborazione di Michele Boni)

Agrate Brianza incidente stradale 1 giugno 2020 soccorsa donna 80 anni

(Foto by Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA