Agrate, schianto in via Archimede: muore una donna di 84 anni, due feriti

Incidente mortale venerdì 29 maggio mattina ad Agrate Brianza. A perdere la vita è stata una donna di 84 anni residente a Brugherio, morta sul colpo. Il tragico sinistro è avvenuto verso le 10.20 in via Archimede al confine con Brugherio, dove due auto, una Fiat 600 condotta dalla vittima e una Nissan, sono entrate in collisione per ragioni al vaglio della polizia locale.

Oltre alla signora anziana sono stati coinvolti nello scontro un uomo di 63 anni e un’altra donna di 67 anni anche loro di Brugherio, il primo con una prognosi di 5 giorni, la seconda ricoverata in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Brugherio e Carugate, un’auto medica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Giovedì verso le 18 invece un uomo di 84 anni era rimasto ferito in seguito a uno schianto in auto in via Europa a Concorezzo. L’anziano era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Monza in codice giallo.

