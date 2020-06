Agrate Brianza: è morta la donna che aveva accusato un malore al volante in via Lecco È morta la donna di Agrate Brianza che lunedì mattina aveva perso conoscenza mentre era al volante della sua auto. Aveva terminato la sua corsa sulla rotonda di via Lecco senza coinvolgere altre vetture.

Non ce l’ha fatta la donna di 80 anni protagonista di un grave incidente lunedì mattina ad Agrate Brianza: è morta martedì all’ospedale San Gerardo di Monza a seguito di un’emorragia cerebrale.

LEGGI Agrate Brianza: malore al volante, grave una donna di 80 anni



La pensionata agratese lunedì mattina a bordo della sua Fiat Panda aveva accusato un grave malore mentre percorreva via Dante verso l’incrocio con via Lecco. Perdendo i sensi, aveva terminato la sua corsa sulla rotonda di via Lecco senza coinvolgere altre vetture. Immediati i soccorsi, arrivati sul posto con un’ambulanza, un’automedica, la polizia locale e i vigili del fuoco. I sanitari che avevano provato a rianimare l’anziana, l’avevano trasferita in codice rosso al nosocomio monzese, dove era stata ricoverata in condizioni molto gravi.



Solo venerdì scorso, sempre ad Agrate Brianza, un altro grave incidente in via Archimede aveva fatto registrare la scomparsa di un’altra signora di 84 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA