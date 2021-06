Agrate Brianza, ai bambini vincitori del contest in premio una esercitazione con la Protezione civile In 16, dai 6 ai 10 anni, avevano partecipato e vinto il contest “Natale fuori dal Comune”: domenica 13 sono stati coinvolti in una mattinata al Parco Aldo Moro per imparare ad affrontare un’emergenza con le tute gialle all’opera.

I bambini a scuola dalla Protezione civile di Agrate. Domenica mattina 13 giugno 16 bambini dai 6 ai 10 anni che avevano partecipato e vinto il contest “Natale fuori dal Comune”, dove Arca insieme alle diverse associazioni culturali aveva proposto delle sfide di canto, recitazione, ballo, suono e molto altro, si sono ritrovati al Parco Aldo Moro per imparare ad affrontare un’emergenza con le tute gialle all’opera.

«Per i bimbi è stato un premio – ha detto il coordinatore della Protezione Civile Danilo Penati -, ma anche l’occasione per imparare come si monta una tenda da campo, si aspira l’acqua con le autopompe, come si tagliano le piante e come si prepara uno zaino che deve contenere oggetti utili per affrontare un momento di difficoltà. Per i piccoli è stato un momento istruttivo e per noi una vera e propria esercitazione insieme anche ai volontari dell’Avps».

All’iniziativa, rigorosamente con caschetto e pettorina, hanno preso parte anche il sindaco Simone Sironi, il vice Marco Valtolina e la presidente di Arca Laura Porta. Questo progetto verrà sicuramente riproposto in futuro per far crescere i volontari della Protezione civile del domani.

