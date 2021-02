Presunta aggressione per strada a Monza, un 29enne finisce all’ospedale Sulla circostanza, avvenuta mercoledì attorno alle 21 in via Gramsci, indagano i carabinieri della locale Compagnia. Il ferito, sotto gli effetti dell’alcol, non ha saputo spiegare chiaramente cosa gli sia accaduto.

In stato psicofisico alterato dall’alcol, non ha saputo dire ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, intervenuti immediatamente sul posto, cosa gli sia esattamente accaduto: sta di fatto che un 29enne, nella serata di mercoledì 17 febbraio, attorno alle 21, a Monza, è stato soccorso per strada, in via Gramsci, dopo una presunta aggressione durante la quale ha riportato una ferita a un orecchio. L’intervento del personale sanitario inviato dal 118 è partito in codice rosso, poi declassato in codice giallo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA