Aggressione a San Rocco, a Monza: sul posto personale medico e carabinieri Dalle prime informazioni sembra che l’episodio sia accaduto nei pressi di un supermercato di via San Rocco. Sul posto un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri. Il soccorso è scattato in codice rosso.

I carabinieri, e personale inviato dal 118 su un’ambulanza e una automedica si sono portati domenica 15 settembre attorno alle 17 in via San Rocco, a Monza, nei pressi di un supermercato, dove, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza della Regione Lombardia sarebbe avvenuta una aggressione. Il personale di soccorso è intervenuto in codice rosso e la persona coinvolta è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento non sono disponibili altre informazioni.

