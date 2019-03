Addio Moreno Nesi, lo chef muore a 58 anni per un malore Concorezzo piange il cuoco segretario dell’Associazione Cuochi di Milano e Provincia e consigliere dell’Unione Cuochi Regione Lombardia

Grave lutto a Concorezzo. Nella giornata di mercoledì 27 marzo si è spento Moreno Nesi lo chef che ha lavorato per anni all’agriturismo “La camilla” prima di mettersi in proprio a capo del ristorante e “Ozio e vizio” di Senago. Il cuoco è stato anche segretario per tanto tempo segretario dell’Associazione Cuochi di Milano e Provincia e consigliere UCLo (Unione Cuochi Regione Lombardia). Nesi è venuto a mancare a soli 58 anni a causa di un malore improvviso. « Ciao papà… ti voglio ricordare così, in mezzo alle pentole nel tuo mondo, quel mondo che tanto amavi e che fino all’ultimo ti ha accompagnato. Vestito con il cappello, la giacca e con il tuo nome stampato a sinistra sul cuore, fiero di portare gli stemmi dell’associazione che tanto rappresentavi – ha scritto il figlio Federico su Facebook -. Ora puoi cucinare con Gualtiero Marchesi, un tuo mito, chissà che piatti che create insieme, chissà che risotti! Ti voglio salutare così, perché sono sicuro che il miglior modo per rappresentare la tua persona sia la foto che ho pubblicato e porterò come ricordo indelebile per la mia strada. Ti voglio bene! Buon viaggio papà».

M. Bon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA