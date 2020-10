Addio a don Pino Caimi, è stato parroco a Seregno e Lissone È mancato giovedì 8 ottobre l’ex parroco a Seregno e Lissone don Pino Caimi: i funerali sabato 10 in basilica San Giuseppe.

Don Pino Caimi è morto nella serata di serata di giovedì 8 ottobre e sabato 10 saranno celebrati i funerali nella basilica di Seregno alle 16.30. Arrivato a Lissone il primo maggio del 1995 è stato prevosto parroco della comunità nella parrocchia dei santi apostoli Pietro e Paolo di Lissone, che poi si è associata alle parrocchie del Cuore Immacolato di Maria e San Giuseppe Artigiano formando una delle prime unità pastorali della diocesi milanese. Don Caimi proveniva dalla parrocchia centrale di Garbagnate Milanese, ed è succeduto a monsignor Luigi Allievi.

Originario di Saronno è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1958 in duomo a Milano dall’allora cardinale arcivescovo Montini. La sua prima destinazione è stata la parrocchia centrale di Seregno, quella di San Giuseppe, dove, come coadiutore, ha svolto per sei anni le funzioni di assistente dell’oratorio maschile San Rocco. A Seregno era tornato alla fine del suo servizio pastorale a Lissone svolto per sedici anni e aveva ritrovato molti amici e i suoi “ragazzi dell’oratorio” ormai adulti.

