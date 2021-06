Addio a don Mario Riboldi, il prete “nomade” in missione accanto a rom e sinti

È morto don Mario Riboldi, il sacerdote “nomade” che primo in Italia aveva chiesto al vescovo di essere mandato in missione in mezzo a Rom e Sinti. Per anni aveva vissuto nella roulotte in un campo di Brugherio, funerali venerdì mattina a Biassono dove era nato.