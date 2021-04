Addio a 82 anni a don Vittorio Bruni, fu parroco a Lesmo dal 1983 al 1995 Nei suoi anni passati in paese erano state molte le opere legate alla riqualificazione della chiesa e della ex Casa del Giovane oggi definita Casa delle Associazioni. Era ricoverato nella casa di riposo Perini di Rho.

Lesmo piange la scomparsa dell’ex parroco don Vittorio Bruni. Il sacerdote 82enne è venuto a mancare lunedì sera 12 aprile. Don Vittorio era stato alla guida della parrocchia di Santa Maria Assunta tra il 1983 e il 1995. Nei suoi anni passati a Lesmo erano state molte le opere legate alla riqualificazione della chiesa e della ex Casa del Giovane oggi definita Casa delle Associazioni.

Originario della Provincia di Verona si era trasferito nei primi anni ’50 a Bollate con la famiglia ed era entrato giovanissimo in seminario. Diventato prete nel ’64 fece esperienza nelle parrocchie di San Nicolao della Flue nel quartiere Forlanini di Milano e Sant’Ambrogio di Civesio frazione di San Giuliano Milanese prima di approdare in Brianza per 12 anni. Successivamente si era trasferito come prevosto a Busto Garolfo e poi a Vimodrone.

Recentemente era ricoverato nella casa di riposo Perini di Rho a causa di qualche acciacco. «Questa sera don Vittorio Bruni, ex parroco di Lesmo, è morto. Preghiamo per lui con il cuore grato per quanto ha dato alla nostra comunità. Appena avremo notizie del funerale le comunicheremo» ha fatto sapere la comunità pastorale Santa Maria.

Nei giorni di Pasqua era comparso in una foto postata da J-Ax su Instagram: una foto di gioventù del rapper insieme a don Vittorio.

