Addetti (veri) di Pedemontana a Macherio, il sindaco esclude novità Diversi residenti di Macherio hanno ricevuto a casa la visita di addetti (veri) di Pedemontana per dei rilievi nei terreni e fabbricati coinvolti dal passaggio dell’autostrada. Il sindaco Redaelli: «Non ci sono novità».

«Ritorna l’incubo Pedemontana». È con queste parole che un cittadino di Macherio segnala la visita effettuata in questi ultimi giorni a casa sua da parte di tecnici di Pedemontana che stanno fissando appuntamenti per fare dei rilievi nei terreni e fabbricati coinvolti dal passaggio dell’autostrada.

Non si tratta di finti tecnici e quindi di una truffa. La notizia sta provocando diverse reazioni tra i residenti che si pongono numerosi interrogativi.

Il sindaco Mariarosa Redaelli ha a sua volta ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino e ha preso contatti con Pedemontana per sgombrare il campo da dubbi e perplessità.

«Ho voluto chiarire la vicenda sollevata da alcuni cittadini e ho contattato la società - spiega il sindaco - al momento non ci sono novità, i tecnici stanno proseguendo il loro iter in attesa di capire come e quando si sbloccherà la situazione che al momento è ancora in fase di stallo».

