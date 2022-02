Addetti alle mense, un corso per i giovani che non studiano e non lavorano Prende il via martedì 22 febbraio a Desio il corso di formazione gratuito promosso da Sodexo e riservato ai Neet (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani che non studiano e non lavorano.

Prende il via martedì 22 febbraio nella sede di Villa Longoni a Desio (via Achille Grandi, 41) un corso di formazione gratuito riservato ai Neet (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani che non studiano e non lavorano. L’iniziativa, che fa parte del progetto “Trame Inclusive”, si rivolge a persone in età lavorativa tra i 16 e i 24 anni residenti nei comuni dell’ambito territoriale di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta) ed è realizzato con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, Regione Lombardia.

Promosso da Sodexo Italia, A&I, Consorzio Comunità Brianza e l’Ambito Territoriale di Monza, il corso di formazione ha lo scopo di formare profili di addetti alle mense.

Dodici gli appuntamenti previsti: lezioni teoriche in tema di nutrizione, diete speciali, conservazione e preparazione degli alimenti, sicurezza e haccp e lezioni pratiche in modalità training on the job.

I ragazzi e le ragazze sperimenteranno direttamente sul campo il lavoro nelle mense Sodexo di Monza e dintorni, sotto la supervisione di docenti e tutor durante tutto il percorso. Al termine del corso è previsto inoltre il rilascio di un attestato di partecipazione (con frequenza pari al 75% del monte ore complessivo). I partecipanti non devono essere percettori di Reddito di Cittadinanza, info ed iscrizioni: [email protected] oppure telefonare ai numeri 366 5675394 – 02 39400911.

