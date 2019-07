Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ad Annone il “Nameless Music Festival”: tramontata l’ipotesi parco di Monza Con tutta probabilità non si terrà nel parco di Monza, una delle ipotetiche nuove location, secondo quanto ipotizzato dal quotidiano La Provincia di Lecco, l’edizione 2020 di “Nameless Music Festival” festival di musica elettro-dance. E’ lo stesso quotidiano ad annunciare la nuova location in via di ufficializzazione: Annone Brianza.

Con tutta probabilità non si terrà nel parco di Monza, una delle ipotetiche nuove location, secondo quanto ipotizzato dal quotidiano La Provincia di Lecco, l’edizione 2020 di “Nameless Music Festival” festival di musica elettro-dance organizzato negli ultimi cinque anni, dalla società lecchese Nameless Srl, in Valsassina, a Barzio, e chiuso lo scorso 9 giugno col record di 50mila presenze in tre giorni.

Nel 2020 l’ottava edizione, dal 30 maggio al 2 giugno, sarà organizzata ad Annone Brianza (Lecco), in una località nota come Poncia. “Manca solo l’ufficializzazione - si legge ancora sul sito della Provincia di Lecco - attesa nei prossimi giorni se non già nelle prossime ore”.

