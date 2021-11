Ad Agrate Brianza quattro classi in quarantena, per la terza dose servizio di trasporto gratuito per over 80 I casi si sono registrati all’istituto comprensivo Bontempi di Agrate. A comunicarlo è stato il sindaco Simone Sironi. In paese, secondo l’ultimo aggiornamento del primo cittadino, sono 16 i positivi al Coronavirus.

Quattro classi in quarantena all’istituto comprensivo Bontempi di Agrate. A comunicarlo è stato il sindaco Simone Sironi. Si tratta di tre classi della scuola elementare di Omate e una della scuola media di via Battisti. In paese, secondo l’ultimo aggiornamento del primo cittadino, sono 16 i positivi al Coronavirus, mentre sono state somministrate 12.546 prime dosi e 11.341 seconde dosi. Con la prima dose si è superato il 95% della popolazione target (over 12 anni).

«Grazie alla preziosa collaborazione con Croce Rossa Italiana e Avulss, è stato reintrodotto il servizio di trasporto gratuito per i cittadini agratesi con più di ottant’anni impossibilitati a raggiungere con propri mezzi i centri di somministrazione per ricevere la terza dose e che non hanno la possibilità di essere accompagnati da familiari. È possibile richiedere il servizio contattando direttamente AVULSS e Croce Rossa Italiana al numero 334.6051621 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 – ha sottolineato il sindaco -.Stiamo andando verso il secondo autunno e il terzo inverno di circolazione accertata del virus. I dati, soprattutto quelli europei, mostrano un significativo aumento dei contagi e esiste il rischio di qualche futura restrizione per qualche area del Paese. Ricordiamoci che tanto dipende da noi e che “la vaccinazione è la nostra migliore via per navigare tra gli scogli della pandemia”».

