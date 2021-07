Accadde oggi sul Cittadino: 14 luglio 1966, la medaglia d’oro del Quirinale per la M.i.a. il Cittadino di 55 anni fa raccontava dei concorsi dell’arredamento della M.I.A.

Ci sono competizioni che non riguardano lo sport ma che sono altrettanto sentite e apprezzate perché celebrano il talento e l’eccellenza del made in Italy. È il caso del M.I.A., i concorsi dell’arredamento, di cui parlava il Cittadino di 55 anni fa.

Un concorso che aveva ottenuto il riconoscimento ufficiale dal Presidente della Repubblica, Saragat, tramite la coniazione di una medaglia apposita, in oro, per il vincitore.

Segno che le istituzioni hanno sempre avuto un occhio di riguardo per celebrare le eccellenze dell’arredamento e del design italiano, promosse anche dalla Mostra Internazionale dell’Arredamento.

Ecco cosa scriveva il Cittadino del 14 luglio 1966: «Il presidente della Repubblica ha destinato una medaglia d’oro per uno dei concorsi annuali che saranno banditi dalla Mostra dell’Arredamento. Il premio, altamente significativo per la sua provenienza, è stato dalla direzione assegnato al Concorso per la “vetrata d’arte”, bandito dalla M.i.a. per il corrente anno. Come abbiamo già pubblicato, a questo concorso sono iscritti 9 artisti italiani e un artista belga, fra i più qualificati nella specializzazione delle vetrate a fuoco».

