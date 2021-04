A Vimercate un bando da 8.000 euro per progetti sportivi all’aperto in quattro parchi cittadini Potranno presentare i progetti le associazioni e società sportive dilettantistiche di Vimercate con istruttori qualificati oppure i professionisti dello sport o in possesso di idonea qualifica, residenti in città.

Il Comune di Vimercate punta sullo sport all’aperto e, per farlo, mette a disposizione quattro parchi cittadini e anche 8mila euro per le società sportive che vogliono riprendere l’attività fisica nel verde. Quattro i parchi cittadini individuati dall’amministrazione comunale da utilizzare dal lunedì al venerdì: a Vimercate nel parco comunale Sottocasa di Via Galbussera e nelle frazioni di Oreno con il parco di via Tagliamento, di Velasca, in via De Amicis, e infine di Ruginello, in via Don Lualdi.

Potranno presentare i progetti le associazioni e società sportive dilettantistiche di Vimercate con istruttori qualificati oppure i professionisti dello sport o in possesso di idonea qualifica, residenti a Vimercate. I progetti proposti dovranno essere aperti alla più ampia età possibile dei cittadini e dovranno avere frequenza almeno settimanale. L’arco temporale di realizzazione sarà da maggio a settembre (con esclusione del mese di agosto) sia in forma continuativa che in blocchi ripetibili nel periodo definito. Infine, non meno importante, i progetti dovranno rispettare i protocolli di prevenzione anti-Covid 19 vigenti al momento dell’attivazione.

Il bando mette a disposizione come detto 8mila euro a fondo perduto. Ogni soggetto avente diritto potrà ricevere un contributo economico straordinario per un importo pari a 500 euro o 1000 euro a seconda dei criteri stabiliti: il monte ore complessivo nel periodo da maggio a settembre (con esclusione di agosto), l’ampiezza dell’offerta per fasce di cittadinanza e per tipologia di attività proposta, all’inclusione sociale e/o a particolari fasce di cittadinanza in condizione di fragilità, la qualifica degli istruttori (laurea in scienze motorie e/o attestati di specializzazione) e infine le tariffe applicate (frequenza/iscrizione).

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso la compilazione, in ogni sua parte della modulistica disponibile sul sito comunale allegata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro il 5 maggio 2021. Successivamente un’apposita commissione redigerà una graduatoria seguendo la data di presentazione della domanda e, una volta raccolte tutte le istanze, i progetti verranno valutati.

L’assegnazione del contributo avverrà seguendo la graduatoria sino ad esaurimento delle risorse. I progetti che entreranno nella graduatoria saranno divulgati attraverso una campagna di comunicazione unica all’interno dei parchi e sui canali istituzionali dell’ente; rientreranno nelle campagna di comunicazione anche i progetti che non hanno ottenuto il contributo per esaurimento delle risorse o per più progetti presentati dal medesimo soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA