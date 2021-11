A Vimercate tornano i cestini, pulizia aggiuntiva delle strade in centro e a Oreno Svolta rispetto alla politica del “rifiuto zero” della precedente amministrazione comunale targata Movimento 5 Stelle. Il Comune ne ha già comprati 50: «reintegreranno quella scomparsi negli ultimi cinque anni su tutto il territorio»

Tornano i cestini a Vimercate: il Comune ne ha già comprati 50, ma non saranno nel centro storico. «Avevamo già detto in campagna elettorale che avremmo aumentato i bidoni per le strade di Vimercate perché tanti cittadini lo richiedevano ed effettivamente capitava spesso che, per gettare un rifiuto, bisognava camminare anche per mezzo chilometro per trovarne uno – ha affermato l’assessore all’Ecologia Sergio Frigerio -. Noi abbiamo una visione diversa rispetto alla precedente amministrazione pentastellata su come tenere pulito e ordinato il territorio».

I rappresentanti del Movimento 5 Stelle, con l’ambizioso progetto del rifiuto zero, infatti, avevano rimosso tanti cestini per evitare che traboccassero di immondizia: peccato, tuttavia, che spesso qualche incivile abbandonasse le cartacce o altro per terra. La strategia del centrosinistra non è detto che sarà per forza vincente, ma dovrebbe trovare il favore di molti vimercatesi, stanchi di camminare con la carta del gelato piuttosto che il bicchiere di plastica da buttare, e anche del centrodestra che aveva messo anch’esso nel programma questa priorità.

«Questi 50 bidoni sono quelli classici e non interesseranno nello specifico il centro storico, ma reintegreranno quella scomparsi negli ultimi cinque anni su tutto il territorio - ha proseguito l’assessore della giunta Cereda -. Poi per noi questa è solo la prima azione che mettiamo in campo sul fronte dell’ecologia, ma stiamo facendo anche due altre valutazioni. Innanzitutto proprio nel centro della città inseriremo dei cestini coordinandoli con quello che è l’arredo urbano, quindi saranno un po’ più studiati per dare uniformità alle aree più frequentate di Vimercate. Poi vorremmo anche installare dei contenitori per la raccolta differenziata soprattutto nei diversi parchi comunali».

Qualche cestino è già stato posizionato, ad esempio, in via Battisti. Inoltre, il Comune ha stabilito che dal 28 novembre e fino al 19 dicembre, dalle 8 alle 12 sarà avviato un servizio aggiuntivo sperimentale di pulizia nel centro storico di Vimercate e della frazione di Oreno. Sarà presente un operatore che svuoterà i cestini e pulirà manualmente le strade e i marciapiedi che necessitino di un intervento. L’amministrazione comunale ha deciso di potenziare in queste giornate pre-natalizie, dove è maggiore l’afflusso di persone, i servizi di pulizia in centro storico di Vimercate e di Oreno. Il servizio sarà attivato in via sperimentale fino alle prossime festività e, se i risultati saranno positivi, sarà esteso per tutto l’anno.

Le vie interessate di Vimercate saranno quelle comprese nella zona a traffico limitato in aggiunta a via Garibaldi, via Terraggio Pace e Terraggio Molgora, via Marsala, via San Gerolamo, piazza Castellana, via Mazzini, Pinamonte,Ronchi,Battisti, via Vittorio Emanuele II, piazzale Marconi e piazzale Europa e piazzale Del Linificio. A Oreno in via Rota, via Madonna, via Piave, Via Borromeo, via Scotti e via Santa Caterina.

