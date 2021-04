A Vimercate si discute il bilancio 2021: occhi puntati sui lavori da fare in piazza Marconi Occhi puntati sulla riqualificazione di piazza Marconi a Vimercate: l’occasione per parlarne sarà il consiglio comunale che si riunirà nei prossimi giorni per discutere il bilancio previsionale 2021.

Il consiglio comunale di Vimercate si riunisce dopo le vacanze di Pasqua lunedì 12 aprile 2021, alle ore 20.30, per approvare il bilancio previsionale 2021 presentato qualche settimana fa. «Non mancano certo progetti e interventi di manutenzione del territorio» fanno sapere da palazzo Trotti. Tra i più significativi sicuramente la riqualificazione della piazza Marconi per un valore complessivo di circa 645mila euro di cui 45mila verranno investiti a breve per costruire la velostazione per le biciclette favorendo in questo modo la mobilità dolce tra i vimercatesi. La seduta del parlamentino locale è a porte chiuse in base alle limitazioni dovute alla pandemia di Covid, quindi si potrà seguirla in diretta tramite il canale YouTube del Comune di Vimercate.

Piazza Marconi a Vimercate

