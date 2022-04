A Vimercate riparte “Comune Aperto”: sindaco e giunta incontrano i cittadini Tutti i mercoledì, a partire da mercoledì 13 aprile, dalle 17.30 alle 18.30, presso le sale di rappresentanza al piano terreno di Palazzo Trotti (Sala Luna, Sala Olimpo, Sala Cleopatra, a seconda della disponibilità).

Riparte l’iniziativa di “Comune Aperto” il ricevimento del sindaco Francesco Cereda e degli assessori della giunta comunale per i cittadini di Vimercate. Una proposta introdotta qualche anno fa dall’ex primo cittadino Paolo Brambilla. Tutti i mercoledì, a partire da mercoledì 13 aprile, dalle 17.30 alle 18.30, presso le sale di rappresentanza al piano terreno di Palazzo Trotti (Sala Luna, Sala Olimpo, Sala Cleopatra, a seconda della disponibilità), il sindaco Francesco Cereda, il vicesindaco Mariasole Mascia e gli assessori Maria Teresa Foà, Elena Lah, Sergio Frigerio e Riccardo Corti saranno a disposizione dei cittadini che vorranno incontrarli.

Tutti i cittadini che volessero parlare con il sindaco o con gli assessori devono prendere appuntamento telefonando a Spazio Città al numero verde 800.012.503 oppure ai numeri 039.6659.220/222/239. Per garantire a più persone la possibilità di usufruire di questa opportunità, si è deciso di limitare la durata di ciascun colloquio a circa 15 minuti, in modo che ogni mercoledì sindaco e assessori possano incontrare più persone. Il ricevimento aperto del mercoledì si aggiunge e non si sostituisce al normale ricevimento su appuntamento di sindaco e della giunta, che rimane comunque in vigore.

