A Vimercate in arrivo uno sportello legale: sarà ospitato nella biblioteca civica

Arriverà lo sportello legale in Comune o meglio in biblioteca a Vimercate. La giunta comunale ha deliberato l’avvio dello sportello legale del cittadino, già approvato dal consiglio comunale a settembre nell’ordine del giorno presentato dal consigliere di centrodestra Cristina Biella. Lo sportello, che sarà realizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza, avrà il compito di fornire al cittadino un servizio di informazione ed orientamento su quesiti di carattere giuridico/legale e sarà svolto gratuitamente.

Gestito dal Comune troverà sede presso la biblioteca civica comunale previo appuntamento. Viste le attuali normative legate all’emergenza sanitaria in corso che non permettono l’apertura al pubblico della biblioteca civica lo sportello non ha ancora avviato la sua attività; quando le norme consentiranno la riapertura della biblioteca civica comunicheremo tempestivamente le modalità di accesso e di prenotazione e sarà data ampia illustrazioni del servizio offerto.

