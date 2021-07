A Vimercate il labirinto è nel grano L’associazione Artisthis di giovani attori teatrali arcoresi va in trasferta ad Oreno per proporre la seconda edizione di “Labirinto Nel Grano Al Roccolo Dei Ciuchini”, di fianco al frutteto in via Lodovica.

L’associazione Artisthis di giovani attori teatrali arcoresi va in trasferta ad Oreno per proporre la seconda edizione di “Labirinto Nel Grano Al Roccolo Dei Ciuchini”, di fianco al frutteto in via Lodovica, nella frazione vimercatese, per far divertire, con il teatro, grandi e piccini, durante un percorso immersi nella natura.

«La nuova edizione del labirinto nel grano è in partenza! Vi aspettiamo per tutta l’estate. Siamo aperti tutte le settimane da giovedì a domenica dopo le 18. Chiamate il numero 3792603921 per informazioni e per prenotare la vostra avventura. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 5 anni, mentre per i più grandi l’iscrizione è di 5 euro» ha fatto sapere il sodalizio. Artisthis proporrà anche spettacoli al costo di 10 euro del calibro del “Re Leone”, “Star Wars” ed “Harry Potter”.

