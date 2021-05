A Verano i genitori continuano ad abbellire i cortili delle scuole Il Comitato genitori dell’istituto comprensivo di Verano è entrato in azione alla scuola dell’infanzia “Il Melograno” per abbellire, con dei disegni, il cortile interno.

Prosegue il progetto di abbellimento - in versione ludica - dei cortili delle scuole a Verano Brianza. Nel weekend dell’8-9 maggio, il Comitato genitori dell’istituto comprensivo è entrato in azione alla scuola dell’infanzia “Il Melograno”. Il progetto “Coloriamo e abbelliamo la nostra scuola” è passato dal via in aprile, pitturando variopinti giochi a terra nel cortile della scuola primaria, con l’obiettivo di rendere gli spazi aperti dei plessi veranesi più accoglienti, giocosi e meno “grigi” per i giovani studenti.

La scritta “Benvenuti” nel cortile della scuola

Per realizzare il progetto, i genitori hanno attivato una complessa macchina, coinvolgendo negozianti e imprenditori del territorio e mettendo in piedi un’asta di prodotti su Facebook, al fine di raccogliere fondi a sostegno del progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA