A Verano arriva Lidl: inaugurazione per il nuovo supermercato In arrivo a Verano Brianza il nuovo supermercato della Lidl. Il punto vendita sarà inaugurato nella mattinata di giovedì 4 febbraio.

Verrà inaugurato giovedì 4 febbraio il nuovo punto vendita Lidl a Verano Brianza. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Massimiliano Chiolo e dei manager aziendali avverrà in mattinata, ma il negozio sarà aperto al pubblico già secondo gli orari che diventeranno canonici: dalle 8 alle 21.30 (dal lunedì al sabato); la domenica le porte apriranno dalle 8.30 alle 20.30. In via Sauro, il market Lidl ha generato lavoro per 30 nuovi assunti. Si estende su una superficie di vendita 1.300 metri quadri ed è affiancato da un parcheggio con oltre 120 posti auto. L’edificio è concepito in ottica “green”, ossia orientato all’efficienza energetica e attrezzato di impianto fotovoltaico da 177 kw.

Lidl è inserito nell’area della ex Core metta sotto i ferri della riqualificazione urbana dal 2019; i cantieri sono ancora aperti nel secondo lotto, comunque a vocazione commerciale.

