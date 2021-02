Verano Brianza: inaugurato il nuovo Lidl nell’area ex Core, trenta posti di lavoro Lidl ha inaugurato giovedì 4 febbraio un nuovo punto vendita di 1.300 metri quadri a Verano Brianza nell’area della ex Core.. Trenta i nuovi posti di lavoro. Il sindaco Chiolo: «Sana una ferita nel nostro assetto urbanistico e offre un grosso servizio alla popolazione».

Lidl ha inaugurato giovedì 4 febbraio un nuovo punto vendita di 1.300 metri quadri a Verano Brianza. Trenta i nuovi posti di lavoro.

In via Sauro, il supermercato ha trovato casa in una nuovissima struttura edificata nell’area della ex Core.

“In linea con la filosofia aziendale che predilige operazioni di riqualificazione di aree già edificate a consumo di suolo pari a zero, sorge su un’area precedentemente occupata da un ex fabbrica tessile ormai dismessa da più di 20 anni - scrive l’azienda in una nota - l’attenzione di Lidl verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica contraddistingue anche questo punto vendita, realizzato secondo una logica totalmente green”. Classe energetica A+, impianto fotovoltaico da 177 kW, impianto luci a led: “Il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili”.

verano: inaugurazione Lidl Verano

(Foto by Signorini Federica)

Al taglio del nastro era presente il direttore regionale Lidl, Giovanni Manca, e il sindaco Massimiliano Chiolo con il suo vice Samuele Consonni.



«Siamo molto felici di inaugurare un nuovo punto vendita a Verano - ha detto Manca -. L’investimento complessivo sostenuto per la sua realizzazione rientra nel piano da oltre 400 milioni di euro stanziati dall’azienda nel corso del 2020 per l’apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica». Evidenziato anche il risvolto occupazionale del negozio veranese, che ha portato «all’assunzione di 30 nuovi collaboratori che inizieranno così il proprio percorso lavorativo in Lidl».

Il primo cittadino veranese si dice «contento di questa nuova apertura. Sana una ferita nel nostro assetto urbanistico, dovuta da decenni alla presenza di una fabbrica dismessa che era fonte di pericolo e di inquinamento, e offre un grosso servizio alla popolazione che non ha un supermercato in paese».

Lo ribadisce anche Samuele Consonni, assessore ai Lavori pubblici, che inoltre sottolinea gli effetti occupazionali sul territorio, che aumenteranno «con la prossima apertura di un altro esercizio commerciale nella medesima area». Aggiunge: «Non vogliamo fermarci, siamo confidenti che dopo aver sanato la ferita della ex Core, vedremo sistemate anche quelle di via Preda e della ex Marzatico».

Oltre al punto vendita di Verano, il 4 febbraio è stato inaugurato anche un nuovo supermercato a San Giovanni in Persiceto (Bo). L’investimento complessivo sostenuto per la realizzazione delle due operazioni ammonta ad oltre 13 milioni di euro. Lidl è presente in Italia con oltre 680 punti vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA