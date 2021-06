A Veduggio l’assessore Valentina Besana ha vinto il concorso letterario “Racconti lombardi” Valentina Besana, assessore alla Cultura di Veduggio con Colzano ha vinto la quinta edizione del concorso letterario “Racconti lombardi”

L’assessore diventa scrittore. Valentina Besana, assessore alla Cultura di Veduggio con Colzano ha vinto la quinta edizione del concorso letterario “Racconti lombardi” di Historica edizioni.

«Alla mia prima esperienza come “scrittrice” mi sono cimentata in questo racconto ispirato alla Brianza e alle sue particolari tradizioni come la Giübiana – ha raccontato l’assessore veduggese -. Ho tanti altri racconti nel cassetto, che hanno letto solo amici, ma non nascondo che sarebbe una bella soddisfazione pubblicarli». Per ora la casa editrice ha pubblicato il testo che ha vinto il concorso ovvero “La stria in riva al Lambro” ambientato in un fantasioso basso medioevo in Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA