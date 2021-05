Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Usmate Velate riparte la “Micro rassegna teatri ragazzi”: spettacoli dal vivo nel parco di Villa Borgia Giunta alla settima edizione, è organizzata da Magazzini culturali. Il primo spettacolo “Tre di principesse” di Carlo Ottolini andrà in scena domenica 30 maggio, dalle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione .

Ripartono da domenica gli spettacoli dal vivo della “Micro rassegna teatri ragazzi”. La kermesse, giunta alla settima edizione, è organizzata da Magazzini culturali nel parco di Villa Borgia a Usmate.

Il primo spettacolo “Tre di principesse” di Carlo Ottolini andrà in scena domenica 30 maggio, dalle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione in biblioteca, chiamando il numero 0396829789.

La rassegna proseguirà anche nei prossimi mesi con gli spettacoli “Viaggio nella fantastica”, previsto per il 20 giugno, “Si fa per raccontare” e “Il sogno di Bia” che si terranno rispettivamente il 24 luglio e il 14 agosto.

