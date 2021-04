Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Usmate Velate Fratelli d’Italia e Lega contro il “kit del partigiano”: «Propaganda da regime nordcoreano» I due gruppi aspramente critici contro l’iniziativa organizzata dalla compagnia teatrale “Piccoli idilli” in collaborazione con il Comune e rivolta a 50 ragazzi tra i 7 e i 12 anni che riceveranno giochi e gadget evocanti il tema della Resistenza partigiana.

Fratelli d’Italia e Lega di Usmate contro I “Kit del partigiano”. Il circolo Fratelli d’Italia Usmate Velate e la sezione cittadina della Lega hanno espresso il proprio dissenso all’iniziativa “25 x 4 = 100 fiori della Libertà” promossa dalla compagnia teatrale “Piccoli idilli” in collaborazione con il Comune.

Il progetto, nato in occasione della Festa della Liberazione, è rivolto a 50 ragazzi fra i 7 e i 12 anni e consiste nella distribuzione del “kit del nuovo partigiano” contenente giochi e gadget evocanti il tema della Resistenza partigiana.

Il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia Usmate Velate Vanessa Amati ha dichiarato che «La difesa della nostra democrazia è affidata oggi a forze armate professioniste, non c’è alcun bisogno di promuovere ideali di lotta contro un nemico che non esiste più: qui si esula da quelli che sono i valori della libertà e del senso civico. Con il kit del nuovo partigiano si entra in una propaganda politica e guerrigliera da regime nordcoreano».

«Fortunato il Comune di Usmate Velate che, nel mezzo di una pandemia, ha tempo da dedicare a queste cose. Un indottrinamento scolastico che ricalca proprio quei regimi del passato che vorrebbero combattere, 76 anni dopo la fine della guerra!», così il capogruppo Lega Daniele Ripamonti.

Critico anche Mattia Abruzzese, presidente del dipartimento associazionismo politico FdI Monza e Brianza: «vengono promossi concetti di lotta, azione partigiana e staffetta: sorge spontanea la domanda: che minaccia di guerra civile abbiamo oggi in Italia?».

