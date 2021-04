A Usmate Velate c’è il “Kit del nuovo partigiano” per far conoscere ai ragazzi il valore della libertà Per “25 X 4 = 100 Fiori della Libertà” promossa l’iniziativa, rivolta a 50 ragazzi tra i 7 e i 12 anni che ne faranno richiesta. L’idea è della compagnia teatrale “Piccoli idilli” in collaborazione con il Comune e la biblioteca Alda Merini.

In occasione della festa della Liberazione, per giovani di Usmate Velate che lo desiderano arriva il “Kit del nuovo partigiano”. A partire da martedì 13 aprile prende il via infatti “25 X 4 = 100 Fiori della Libertà” un’iniziativa promossa dalla compagnia teatrale “Piccoli idilli” in collaborazione con il Comune e la biblioteca Alda Merini per avvicinare le giovani generazioni al valore della libertà.

Il progetto è rivolto a massimo 50 ragazzi residenti a Usmate Velate e comuni limitrofi con età compresa fra i 7 e i 12 anni. Le famiglie potranno aderire contattando la biblioteca “Alda Merini”, dove potranno poi ritirare il sacchetto con il “Kit del nuovo partigiano” contenente giochi e gadget evocativi i temi della libertà e della Resistenza partigiana dando il via ad un percorso di costruzione della coscienza civica dei propri figli.

