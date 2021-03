A Usmate Velate borse di studio fino a 500 euro per gli studenti più bravi Bando per l’assegnazione di 15 borse, di 250 euro l’una, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con buon profitto e 3, da 500 euro, per laureati nell’anno accademico 2018/19 con il massimo dei voti.

Anche quest’anno il comune di Usate Velate premia gli studenti meritevoli. È partito il bando per l’assegnazione di 15 borse di studio, per un valore di 250 euro l’una, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con buon profitto e 3, da 500 euro, per coloro che si sono laureati nell’anno accademico 2018/19 con il massimo dei voti.

I requisiti per fare domanda sono la residenza nel Comune di Usmate Velate al momento della richiesta e, per i primi, una media superiore a “7,4/10” o un voto di maturità di almeno 84/100.

Gli universitari devono avere invece conseguito una laurea, triennale, specialistica, o magistrale con votazione finale di almeno 100/110.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo e la relativa autocertificazione - disponibili sul sito del comune - e consegnandolo all’ufficio Protocollo o via pec ([email protected]) entro il 16 aprile.

