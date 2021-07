A Triuggio torna il cinema all’aperto (ma la sedia bisogna portarsela da casa) Torna il cinema all’aperto a Triuggio, ma la sedia bisogna portarsela da casa.

A Triuggio torna il cinema all’aperto. Ma la sedia bisogna portarla da casa. La rassegna, organizzata dall’amministrazione comunale, inizierà giovedì 15 luglio con la proiezione di “Imprevisti digitali” in piazzale Nilde Iotti a Rancate. Inizio alle 21.45. Seguiranno: “Qualcosa di meraviglioso” il 22 luglio in Cascina Variana a Canonica, “Palm Springs” il 5 agosto in Corte Bassa a Tregasio e “Genitori quasi perfetti” il 12 agosto nell’area delle feste di Triuggio. Ingresso gratuito. In caso di pioggia i film saranno proiettati in sala consiliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA