A Triuggio la “Notte della civetta”: il 25 giugno la passeggiata dedicata ai rapaci La “Notte della civetta”, organizzata dagli “Amici della natura” di Triuggio, si terrà venerdì 25 giugno.

Dopo la serata alla ricerca delle lucciole gli Amici della Natura tornano con una passeggiata dedicata ai rapaci notturni. La “Notte della civetta” è in programma per venerdì 25 giugno. L’iniziativa è stata ideata per far conoscere a grandi e piccoli alcuni tra gli animali più belli che animano le notti nei boschi, per sensibilizzare alle problematiche ambientali e sfatare false credenze popolari.

Nel corso della serata verranno mostrati alcuni esemplari, gentilmente concessi dal Parco Regionale Valle del Lambro. Partenza alle 21 dal parcheggio del Bosco del Chignolo in via Diaz. Prenotazione obbligatoria contattando l’associazione: [email protected].

