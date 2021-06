Monza Api in citta (Foto by Fabrizio Radaelli)

A Solaro l’autostrada per le api voluta dai bambini Zinnie e girasoli sono i fiori che a Solaro rappresentano le tappe della nascita dell’autostrada per le api voluta dai bambini delle scuole elementari. Hanno studiato il progetto e poi hanno scritto al sindaco Nilde Moretti.

La proposta arriva dritta dritta dai bambini delle scuole di Solaro, precisamente da due classi delle elementari. Gl alunni con le rispettive maestre, studiando l’ambiente e gli ecosistemi sostenibili, hanno scoperto i rischi che corrono le api e con loro tutte quelle colture che hanno bisogno dell’impollinazione di questi piccoli insetti. Per questo hanno avviato un progetto e hanno piantato alcune essenze pensate per essere punti perfetti per l’atterraggio delle api e consentire loro di continuare a prosperare nella natura.

Ma non solo. Gli studenti delle quinte C e D del plesso Maria Mascherpa hanno voluto scrivere una lettera al sindaco Nilde Moretti per incoraggiare la creazione di un corridoio ecologico per le api sul territorio comunale di Solaro.

«Mi sono subito complimentata e ho ringraziato i bambini delle due sezioni che con le loro maestre hanno avanzato quest’interessante proposta - spiega il primo cittadino - Da tempo il nostro assessore alla Politiche Agricole si stava muovendo per l’organizzazione di incontri a tema al Parco Vita ed è stato naturale pensare di sostenere quest’idea che riteniamo importante al punto di proporla anche ai solaresi. Sarà bello vedere Solaro colorata dai petali dei fiori e aiutare così l’ambiente in un’opera di salvaguardia nella quale crediamo profondamente».

Per questo il comune ha posizionato dei vasi con zinnie e girasoli nelle vicinanze del chiosco del Parco Vita e per questo ha chiesto ai cittadini di fare lo stesso e di inviare la foto dei loro prodotti florovivaistici ad una casella mail dedicata ([email protected]) oppure sulle pagine social per poi creare un album che possa fungere da opera di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza.

«Sono esattamente queste le iniziative che intendiamo proporre e sostenere per aiutare l’ambiente a rifiorire - aggiunge l’assessore alle Politiche agricole Christian Talpo - Abbiamo voluto dare l’esempio con le zinnie ed i girasoli che ci sono stati donati dall’Istituto Castiglioni, ma come Amministrazione chiediamo la collaborazione della cittadinanza per arrivare un giorno ad avere un nostro piccolo corridoio ecologico solarese».

Sempre in quest’ottica di sensibilizzazione, in settimana un apicoltore ha visitato la scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate, raccontando ai piccoli la vita delle api, affinché possano riconoscerne da subito il fondamentale valore per l’ambiente.

