A Seregno una minorenne prende un gin lemon al bar in piazza Roma: i carabinieri sequestrano il locale e denunciano il barman ventenne Bar sequestrato e barman ventenne denunciato: tutto perché una ragazza minorenne ha preso un gin lemon in un locale di piazza Roma a Seregno. La giovane è stata pizzicata dai carabinieri che hanno fatto scattare i provvedimenti disciplinari

Continuano i controlli contro la movida selvaggia, e contro la somministrazione di alcolici ai minori, da parte dei carabinieri sul territorio brianzolo, Nella serata di sabato 17 luglio, a Seregno, intorno alle 23.30 in piazza Roma, nel corso di un servizio svolto unitamente a una Squadra di intervento operativo (S.I.O.) del 3º reggimento carabinieri “Lombardia”, i militari del locale comando stazione hanno fermato una minorenne fuoriuscire da un bar con un cocktail alcolico (un gin-lemon) appena somministrato. Dopo le verifiche del caso, gli operanti hanno quindi proceduto a denunciare in stato di libertà il barman, un 20enne di Besana in Brianza, per somministrazione di bevande alcoliche a minori e a sequestrare preventivamente il locale.

Nei prossimi giorni seguiranno valutazioni anche in merito agli aspetti amministrativi della vicenda sull’attività commerciale, di proprietà di un 66enne di Cesano Maderno. La minore, una 15enne di Mariano Comense, ha fatto rientro a casa accompagnata dai genitori, sopraggiunti sul posto dopo la chiamata dei carabinieri.

