Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La facciata della scuola Stoppani di via Stoppani

A Seregno le scuole “Stoppani” e “Nobili” avranno nuove luci a led Nuove luci a led per le scuole “Stoppani” e “Nobili” di Seregno.

Dopo la Aldo Moro e la Rodari, anche la primaria Stoppani e la materna Nobili saranno oggetto di intervento di efficientamento energetico. Reso possibile grazie ad un finanziamento statale di 130mila euro ed una integrazione a carico del bilancio comunale, l’intervento consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti di tutte le lampade dell’edificio, con installazione di impianti a tecnologia Led. Da stime progettuali, questo intervento consentirà per ciascuna scuola l’abbattimento di circa il 70 per cento dei consumi (da un consumo stimato superiore ai 50 mila KWh a 13-14 mila KWh annui per ciascun plesso).

Gli interventi, che prenderanno avvio entro il 15 settembre, si articoleranno secondo un calendario ed una modalità che consentirà di interferire in misura minima con le attività didattiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA