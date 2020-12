A Seregno il nuovo bando per i buoni spesa: domande da lunedì 28 prirà lunedì 28 dicembre il nuovo bando per la ripartizione del contributo statale di 238mila euro, destinato in buona parte al sostegno dei bisogni alimentari delle famiglie colpite dalla crisi economica generata dal Covid.

Aprirà lunedì 28 dicembre il nuovo bando per la ripartizione del contributo statale di 238mila euro, destinato in buona parte al sostegno dei bisogni alimentari delle famiglie che, loro malgrado, si sono ritrovate a vivere un momento di crisi a causa della pandemia da Coronavirus. La nuova esperienza farà seguito a quella primaverile, quando ottocentosettantasei nuclei avevano avuto accesso ad un’iniziativa analoga, che aveva portato alla distribuzione di uno stanziamento governativo identico, incrementato con un importo aggiuntivo superiore ai 100mila euro messo a disposizione dall’amministrazione comunale con risorse proprie, reperite in parte dal fondo Seregno Solidale ed in parte da quanto ricevuto da RetiPiù e BrianzAcque, con lo storno del montepremi del concorso “Le Reti del cuore”.

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi

Il bando che sta per essere pubblicato prevede l’attribuzione di 223mila euro alle famiglie e di 15mila euro alle realtà del terzo settore, sempre con la finalità di interventi da realizzare nell’ambito del settore alimentare. Per quanto riguarda le famiglie, il tetto massimo dei contributi sarà di 200 euro per quelle formate da una o due persone, di 300 euro per quelle con tre componenti, di 400 euro per quelle con quattro componenti e di 500 euro per quelle con cinque o più componenti. Il capitolato contempla che si proceda fino all’esaurimento del denaro sul tavolo. Il fabbisogno alimentare della popolazione è stato più volte oggetto in questi mesi di dibattito nel mondo politico, sulla scorta della considerazione che il difficile frangente economico abbia interessato anche chi, in precedenza, godeva di un tenore di vita più che dignitoso. Per ulteriori informazioni sul nuovo bando, occorrerà consultare dalla prossima settimana il sito internet comunale www.comune.seregno.mb.it.

